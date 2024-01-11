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Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi

Bursa'da bir öğretmen, sınavda 100 alan öğrencisini ödüllendireceğini söyleyerek evine davet etti. Ancak öğretmen evine davet ettiği kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Mahkeme, öğretmeni 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
11.01.2024 - 10:01,
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Bursa'da yabancı dil öğretmeni olan S.Y, sınavdan 100 alan öğrencisini ödüllendireceğini söyleyip evine davet etti. Evine davet ettiği kız öğrenci ile kahve ve alkol alan öğretmen daha sonra kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık öğretmen S.Y.'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

EVİNE DAVET EDİP İSTİSMAR ETTİ

Özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan S.Y (38), sınavdan 100 alan öğrencilerine kahve ısmarlayacağını söyledi. Sınavdan 100 alan kız öğrencisi Ö.K.'yi (14) evine davet etti. Evine davet ettiği öğrencisi Ö.K ile birlikte kahve ve alkol içen öğretmen, öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Daha sonra kendisinden 24 yaş küçük olan öğretmen ile öğrencinin konuşması cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf gönderilmesi ile devam etti.

AİLE TELEFONDA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR BULDU

Ailesi kızın hareketlerinden şüphelenip konuştuğu kişileri ve telefonun galerisini inceledi. Telefonu inceleyen aile kızlarının öğretmeni ile ilişkisi olduğunu ve birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini gördü. Kızları Ö.K'nin telefonundan öğretmen olan S.Y'ye kafede buluşmak istediğini söyledi.

KAFEYE ÇAĞIRIP DARBETTİLER

Söyledikleri kafeye giden aile, bekleyen öğretmen ile önce tartıştı daha sonra kavga etti. Yaşanan tartışma sonrası aile, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı. Ailenin şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan öğretmen S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan S.Y. son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan S.Y, "Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti 'Cinsel İstismar' ve 'Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan yargılanan sanık öğretmen S.Y.'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA
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Bursa, Mahkeme, Suç, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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