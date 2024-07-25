Bursa'da Oto Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Oto Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı

Bursa\'da Oto Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık olaylarına karışan şahıs, Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerince kıskıvrak yakalandı. 34 suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının suç işlerken rahat tavırları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

25.07.2024 09:51
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Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık olaylarına karışan şahıs, Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerince kıskıvrak yakalandı. 34 suç kaydı bulunan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının suç işlerken rahat tavırları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde farklı otomobil ve motosikletleri çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çok sayıda kamerayı mercek altına alan ekipler, şüphelinin 24 yaşındaki C.Y. olduğunu tespit etti. 34 adet suç kaydı olan C.Y., Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon ile kıskıvrak yakalandı. C.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin rahat tavırları kamerada

Öte yandan, şüpheli C.Y.'nin güvenlik kamerasına yansıyan rahat tavırları 'Yok artık' dedirtti. Rahat hareketler ile otomobil ve motosiklet çalan hırsız, 150 adet kamera izlenerek yakalandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Oto Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı - Son Dakika

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