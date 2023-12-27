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Bursa'da Otobanda Araç Yangınları

Bursa'da otobanda meydana gelen araç yangınları kameralara yansıdı. Bir tır ve kamyonun alev alev yandığı olaylarda, sürücülerin müdahalesi yetersiz kaldı ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis, olaylarla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa\'da Otobanda Araç Yangınları
27.12.2023 - 09:40,
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Bursa'da otobanda seyir halinde tır ve kamyon arıza sonucu alev alev yandı. Merkez Nilüfer ilçesinde ise motor kısmından arıza yapan bir otomobil alev topuna dönerken, güçlükle söndürülen araç yangınları kameralara yansıdı.

Bursa'da otobana çıkan sürücüler arıza yapan araçları sonrası zor anlar yaşadı. Seyir halindeki bir tır sürücüsü lastik kısmından çıkan alevler sonrası aracı emniyet şeridine çekti. Hızla dorseyi saran yangın sonrası tır şoförü araç ile dorsenin bağlatışını ayırdı. Soğuk kanlı şoför tırı kurtarsa da alevlere teslim olan dorse kullanılamaz hale geldi. Yine otobanda seyir halindeki olan kamyonet sürücüsü aracının arıza yapma sonrası bir anda alev alan aracını sağ şeride çekip müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün yangını söndürmek için çabası yetersiz kalınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler alevleri söndürse de araç adeta küle döndü. Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde ise motor kısmından alev alan otomobil çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Trafikteki sürücülerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücülerin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

Olaylarda korkulan olmazken, polis peş peşe meydana gelen araç yangınlarıyla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otobanda Araç Yangınları - Son Dakika


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