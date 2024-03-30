Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'da seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Dumanların yükseldiği otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Otomobil Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şahsın valizinde 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda hafif yaralanan 5 kişi ayakta tedavi edilirken, polis inceleme başlattı. Kavga ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen 2 çocuk, sulama kanalına girdi. Ancak çocuklar akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla çocuklar kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kasası su şişesi dolu kamyonet, yoldaki bir otomobile çarptı, ardından yol kenarında bulunan parkın girişindeki demir bariyerlere çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kız çocuğu olan İ.N.'yi taciz ettiği iddiası gözaltına alınan 49 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz olayını anlatan İ.N., 'Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım' dedi.
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde çıkan yangında 6 ev yandı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gaziantep'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan dorsesiz tır, bir kadını altına aldıktan sonra eve çarparak durabildi. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır sürücüsü hala aranıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?