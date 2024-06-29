Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

29.06.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosikletin sürücüsü ile arasında yolcu olan kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Göl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden göl istikametine doğru seyreden S.P. (51) idaresindeki 16 SBP 69 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.D.(27) idaresindeki 16 BHJ 821 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Savrulan motosiklette bulunan sürücü İ.D ile birlikte motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan M.G. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Orhangazi, Bursa, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement