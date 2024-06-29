Bursa'da Otomobil Yarışı Kazayla Sonuçlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Yarışı Kazayla Sonuçlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa\'da Otomobil Yarışı Kazayla Sonuçlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da birbirleriyle yarıştıkları iddia edilen iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

29.06.2024 05:25
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Bursa'da birbirleri ile yarıştıkları iddia edilen 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Bursa- İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Samet Turna (23) idaresindeki 34 HBC 281 plakalı otomobil, İzmir istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre Berkay S. yönetimindeki 16 NJ 505 plakalı otomobil ile yarışmaya başladı. Yarış halinde olan 2 otomobil birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Muzaffer Samet Turna idaresindeki 34 HBC 281 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.

Ağaca çarptı, takla attı

Ağaca çarptıktan sonra takla atan otomobil, yol kenarında durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, Muzaffer Samet Turna ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf C., otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Muzaffer Samet Turna ile Yusuf C.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Muzaffer Samet Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yusuf C. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif yaralanan Berkay S. Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Muzaffer Samet Turna'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle tek şeride düşürülen trafik akışı, ağaçların ve otomobillerin kaldırılması sonrası normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Yarışı Kazayla Sonuçlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Yarışı Kazayla Sonuçlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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