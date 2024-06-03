Bursa'da Otomobilde Unutulan Çocuk Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Otomobilde Unutulan Çocuk Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, aracında unuttuğu 4 yaşındaki oğlunu hareketsiz buldu. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp kurumuna gönderildi. Uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.

03.06.2024 21:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin içinde bırakılan 4 yaşındaki çocuk, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Müteahhit Baba Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobilde Unutulan Çocuk Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobilde Unutulan Çocuk Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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