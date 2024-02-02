Bursa\'da Oyun Salonundan Çalınan Televizyonlar Yakalandı

Bursa'da oyun salonundan 2 televizyon çalan abi kardeş hırsızlık zanlısının yakalanmamak için kullandıkları aracın ön panjurunu değiştirdikleri ortaya çıktı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun konsolu salonu işleten kişi, sabah dükkanı açtığında içeride 2 televizyonunun çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler dükkanın bulunduğu mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Yapılan incelemelerin sonunda şüphelilerin yakalanmamak için araçlarının ön kısmını değiştirdiklerini tespit edilmesiyle abi-kardeş şüphelilerden 21 adet suç kaydı olan İ.T. (31) ile 9 adet suç kaydı D.T., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Emniyete getirilen şüpheli abi-kardeş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.T. tutuklanırken İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan iki televizyon ise sahibine teslim edildi. - BURSA
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