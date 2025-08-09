Bursa\'da Park Tartışması Kanlı Bitti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki komşu arasında park nedeniyle çıkan tartışma sokağa taştı. Taraflar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 2 komşu arasında bir süredir yaşanan 'park' krizi sokağa taştı. İddiaya göre evinin önünde tezgah açtığı için komşusu Alper Ş.'nin araç park etmesine sinirlenen Mehmet A., tartışmaya başladı. Taraflar arasında gerginlik kısa sürede büyüyünce olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada Alper Ş. bıçakla bacağından yaralanırken, Mehmet A. ile yakını Fatih A. darp sonucu hastanelik oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA