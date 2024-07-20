Bursa\'da Polis Denetimlerini Görünce Kaçan Sürücü Yakalandı

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Bursa'da polis denetimlerini görünce çıkmaz yola girip araçtan koşarak kaçan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Daha önce 2 kez ehliyetini alkolden kaptıran sürücü üflemeyi kabul etmeyince ehliyetine 2 yıl daha el konuldu. Kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde trafik ekipleri kentin huzurunu sağlayan denetimlere ara vermeden devam ediyor. Uygulama noktasında sürücülere, dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye atan sürücülere ise geçit vermiyor. Bir hafif ticari aracın sürücüsü ise polis ekiplerini görünce aracıyla çıkmaz sokağa girdi. Çaresiz sürücü, araçtan indiği gibi koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine takılan ekipler, kovalamaca sonrası sürücüyü yakalamayı başardı. Daha önce 2 kez alkolden ehliyetini kaptırdığı öğrenilen sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, bu kişi uzatılan alkolmetreyi ise üflemedi.

Ekipler, sürücünün 2 yıl ehliyetinin men cezasına 2 yıl daha eklediler. Araç trafikten men edilirken sürücüye 18 bin 452 lira idari ceza uygulandı. - BURSA