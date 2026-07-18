Bursa'da Sahte Alışveriş Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Sahte Alışveriş Çetesi Çökertildi

Bursa\'da Sahte Alışveriş Çetesi Çökertildi
18.07.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahte alışveriş sitesi kuran 11 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı. 1 milyar lira dolandırıldı.

Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebeke, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın para trafiğinin 1 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandıran kişileri takibe aldı. İznik Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda vatandaşları kolay kazanç vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. 1 milyar liradan fazla işlem hacmine sahip kişilere yönelik operasyonda 7 ilde 14 adreste eş zamanlı düğmeye basıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul'da 7, Bilecik, Denizli, Muğla ve Ankara'da birer şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 28 adet cep telefonu, 34 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet harici bellek, 1 adet bilgisayar kasası ve 11 adet flash bellek ele geçirildi. Farklı illerde yakalanan 11 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 7 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şahsın HTS ve Masak verilerinin incelenmesi sonucu aralarında 1 milyor 27 bin lira para hacmi tespit edildi.

Jandarma ve savcılığın geniş çaplı araştırması devam ederken, müştekilerin savcılıklara başvurmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kuran-ı Kerim, Teknoloji, Alışveriş, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Sahte Alışveriş Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:29:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sahte Alışveriş Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.