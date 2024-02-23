Bursa'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 2 Tutuklama

Bursa\'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 2 Tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bin 999 litre etil alkol, 604 adet alkol kit, 180 adet sahte TAPDK bandrolü, 190 adet sahte yabancı bandrol, 180 adet boş alkol şişesi, 105 adet kullanılmış şişe kapağı, 486 adet şişe etiketi, 435 adet kapak kapüşonu, 37 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet alkolmetre cihazı ele geçirildi. U.K ve N.A isimli şahıslar gözaltına alınırken, tutuklandı.

23.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa genelinde sahte alkollü içki imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışma çerçevesinde, bin 999 litre etil alkol, 604 adet alkol kit, 180 adet sahte TAPDK bandrolü, 190 adet sahte yabancı bandrol, 180 adet boş alkol şişesi, 105 adet kullanılmış şişe kapağı, 486 adet şişe etiketi, 435 adet kapak kapüşonu, 37 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet alkolmetre cihazı ele geçirildi. U.K ve N.A isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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