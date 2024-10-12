Bursa'da Şiddetli Dolu Trafiği Durdurdu - Son Dakika
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Bursa'da Şiddetli Dolu Trafiği Durdurdu

Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı, kenti esir aldı. Trafik durdu, vatandaşlar mahsur kaldı.

12.10.2024 23:08
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Şiddetli dolu kent merkezini vurdu... Trafik durma noktasına geldi, vatandaşlar mahsur kaldı

Fındık büyüklüğünde dolu kent merkezini böyle vurdu

BURSA - Bursa'da şiddetli yağan dolu kent merkezini adeta esir aldı. Trafik durma noktasına geldi, vatandaşlar metro istasyonu, iş yerleri ve binaların altına sığındı. O anlar kameraya yansıdı.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Yağan doluyla birlikte araç sürücüleri zorluk çekti, trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı. Uyarılara rağmen temizlenmeyen yapraklar nedeniyle, kentin ana yollarındaki rögar kapaklarını tıkadı. Alt geçitler, İzmir ve Ankara Yolu adeta göle döndü. Kent merkezini esir alan yağış ve vatandaşların mücadelesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şiddetli Dolu Trafiği Durdurdu - Son Dakika

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