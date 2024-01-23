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Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ertaş Gezengilciler hayatını kaybederken, Erdinç Cedik ise ağır yaralandı. Olayın sebebi henüz bilinmezken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
23.01.2024 - 17:42,
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Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertaş Gezengilciler (52) ile Erdinç Cedik (41) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar, yanında getirdiği silahla birbirlerine kurşun sıktı. Gezengilciler ve Cedik kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınları ise yaralıları kendi araçlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Ertaş Gezengilciler kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gezengilciler'in yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Erdinç Cedik'in ise hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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