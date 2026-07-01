Bursa'da Silahlı Tartışma: İki Kişi Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Tartışma: İki Kişi Kaçtı

01.07.2026 19:39
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Nilüfer'de alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı, iki kişi bir eve ateş açarak kaçtı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası bir eve ateş açarak kaçtı.

Olay, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi üzerinde Çamlıca Kapalı Pazar Alanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 2 kişi, bir evin girişine silahla ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Silahlı Tartışma: İki Kişi Kaçtı - Son Dakika

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