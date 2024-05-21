Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Toplanan Kumbaralar Çalındı - Son Dakika
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Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Toplanan Kumbaralar Çalındı

Bursa\'da SMA Hastası Bebek İçin Toplanan Kumbaralar Çalındı

Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için yolcu minibüslerine konulan kumbaraları çalan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Minibüs şoförleri, 26 aylık Ravza Akkum'a destek olmak için araçlarına koydukları kumbaraları çalınca, polis ekipleri harekete geçti ve şüpheli yakalandı.

21.05.2024 14:43
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Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için 10 farklı yolcu minibüsüne konulan kumbaraları çalan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs şoförleri SMA tip hastası olan 26 aylık Ravza Akkum için araçlarına koydukları kumbaralar ile bir nebzede olsa ona destekte bulunuyordu. Kimliği belirsiz şüpheli durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak SMA hastası Ravza'ya yardım toplanan kumbaraları teker teker çaldı. Kısa sürede çaldığı kumbaralar ile sırra kadem basan şüphelinin pes dedirtirken görüntüleri izleyenlerin vicdanı sızladı.

Ekipler harekete geçti, şüpheli yakalandı

Başvuru üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ç.S.'yi merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde ikamet ettiği evde gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Toplanan Kumbaralar Çalındı - Son Dakika

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