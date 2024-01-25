 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Şok Uygulama: Araçlar ve Şahıslar Kontrol Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Şok Uygulama: Araçlar ve Şahıslar Kontrol Edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şok uygulama yaparak araçlar ve şahısları kontrol etti. Yunus timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde 5 farklı noktada araçları durdurarak UYAP sorgularını gerçekleştirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenin sağlanması için şok uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Bursa\'da Şok Uygulama: Araçlar ve Şahıslar Kontrol Edildi
25.01.2024 - 08:54,
Abone Ol

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şok uygulama yaparak kuş uçurtmadı. Ekipler kimi zaman ana caddede kimi zaman ara sokaklarda kimi zaman da şüphelendikleri kişi ve araçlar üzerinde anlık uygulama yapıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde hareketli halde şok uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 5 farklı noktada araçları durdurarak şahısların UYAP sorgularını yaptılar.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına şok uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şok Uygulama: Araçlar ve Şahıslar Kontrol Edildi - Son Dakika


12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Son Dakika
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:24 Narkogüç-46 Operasyonunda 201 Zehir Taciri Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Şok Uygulama: Araçlar ve Şahıslar Kontrol Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement