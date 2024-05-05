Bursa'da sahipsiz köpekler 2 çocuğu hastanelik etti - Son Dakika
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Bursa'da sahipsiz köpekler 2 çocuğu hastanelik etti

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı. Köpeklerin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05.05.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER, ÇOCUKLARA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı.

Bursa'da sahipsiz köpekler 3 çocuğa saldırdı

BELEDİYE EKİPLERİ KÖPEKLERİ TOPLADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

Bursa'da sahipsiz köpekler 3 çocuğa saldırdı
Bursa\'da sahipsiz köpekler 2 çocuğu hastanelik etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da sahipsiz köpekler 2 çocuğu hastanelik etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Gündoğan: O saatte o sokakta çocukların ne işi varmış? Herkes çocuğuna sahip çıksın! Sonra kopeklerini suçluyorsunuz oyun istemiştir ne var bunda, bir lokma almak istemiş canı çekmiş sokak canları. ( İtetaparlar böyle yorum yazıyor :) )) 0 0 Yanıtla

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