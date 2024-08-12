Bursa'da su kesme kavgasında 1 ölü, 5 yaralı: Şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da su kesme kavgasında 1 ölü, 5 yaralı: Şüpheliler yakalandı

Bursa'da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

12.08.2024 18:36
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1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı 'su kesme' kavgasında şüpheliler yakalandı

BURSA - Bursa'da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli 4 kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler A.B., İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin eminetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da su kesme kavgasında 1 ölü, 5 yaralı: Şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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