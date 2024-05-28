Bursa'da Taksici Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Taksici Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da Taksici Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı

Bursa'da bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından darp edildi. Olay, araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Taksici, yolcunun evde çocukları olduğunu söylemesi üzerine tartışma yaşadı ve darp edildi. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakaladı.

28.05.2024 12:25
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Bursa'da bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksici H.T. (40) 16 T 0155 plakalı taksisine yolcu aldı. Araca binen yolcu, bir süre taksiyi farklı mahallelerde gezdirerek gittiği kişilerden bir şeyler aldı. Daha sonra taksiye tekrar binen şahıs, taksiciye "Bir mahalleye daha gideceğiz" dedi. Durumdan şüphelenen taksi şoförü H.T., "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi" dedi. Sözler üzerine sinirlenen şüpheli şahıs ise "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" diye cevap verince, taksici ile şüpheli arasında tartışma meydana geldi. Duruma sinirlenen şüpheli, taksi şoförünü araç içinde darp etti. Daha sonra araçtan inen saldırgan şahıs, taksiciye de "İn aşağı" diye bağırdı. Taksi şoförü ise panikle olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler harekete geçti, şüpheli yakalandı

Durum üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Taksici Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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