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Bursa'da Tarihi Köprüde Yürürken Düşen Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Köprüde Yürürken Düşen Kız Ağır Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan tarihi Irgandı Köprüsü'nde yürüyen 16 yaşındaki bir kız, dengesini kaybederek 15 metreden düştü. Olayı görenlerin yardımıyla kız çocuğu hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa\'da Tarihi Köprüde Yürürken Düşen Kız Ağır Yaralandı
16.01.2024 - 09:27,
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Bursa'da tarihi köprünün taş duvarlarının üzerinde yürürken düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.H. tarihi Irgandı Köprüsü'nde taş duvarlarına yürümek için çıktı. Kız çocuğu bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden aşağı düştü. Olayı gören çevredekiler, kızın yardımına koşarken, durum 112 ekibine de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 16 yaşındaki kızın, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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