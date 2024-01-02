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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri Kameraya Yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli gençlerin o anları bir sürücünün kamerasına yansıdı. Motosikletlerin ön tekerleği kaldırarak seyrettiği görülen gençler, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Olayın ardından motosikletler farklı caddelere girerek kayboldu.

Bursa\'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri Kameraya Yansıdı
02.01.2024 - 09:44,
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Bursa'da motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte motosiklet ile ön tekerleği kaldırıp tehlikeli hareketler yapan motosikletli iki kafadar, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre tehlikeli seyreden motosikletler, daha sonra farklı caddelere girerek gözden kaybolurken o anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İzmir, Bursa, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri Kameraya Yansıdı - Son Dakika


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