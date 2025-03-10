Bursa'da motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklete 4 kişi binen aile, motosiklet ile seyretmeye başladı. Çocuklarının canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu - Son Dakika
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