Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
BURSA - Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapasitesinin üstünde palet yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçarak ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken, sürücü ara sokaklara girerek kendini kaybettirdi.
Tehlikeli taşımacılık ise trafikte bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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