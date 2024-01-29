Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

BURSA - Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapasitesinin üstünde palet yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçarak ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken, sürücü ara sokaklara girerek kendini kaybettirdi.

Tehlikeli taşımacılık ise trafikte bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.