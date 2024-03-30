Bursa'da güvenlik önlemi almadan demir taşıyan kamyonet sürücüsü ve konserve taşıyan kamyonet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da güvenlik önlemi almadan demir taşıyan kamyonet sürücüsü ve konserve taşıyan kamyonet sürücüsü amatör kameraya yansıdı

Bursa\'da güvenlik önlemi almadan demir taşıyan kamyonet sürücüsü ve konserve taşıyan kamyonet sürücüsü amatör kameraya yansıdı

Bursa'da bir kamyonetin arkasına koyduğu demirleri güvenlik önlemi almadan taşıyan şoför, ölüme davetiye çıkardı. Başka bir olayda ise konserve kapağı açık kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı. Her iki olay da amatör kamera tarafından kaydedildi.

30.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:20
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Bursa'da kamyonetinin arkasına koyduğu demirleri güvenlik tedbirlerini almadan taşıyan şoför kameraya yansıdı. Başka bir olayda ise konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı.

Olay, Kestel- İnegöl Yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonetinin arkasına koyduğu demirlere güvenlik önlemi almadan seyreden sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ikazına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli taşımacılığına devam etti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Öte yandan, bir vatandaş ise konserve taşıyan kapağı açık kamyonetin arkasında kilometrelerce yol gitti. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü ve yolcu saniye saniye amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da güvenlik önlemi almadan demir taşıyan kamyonet sürücüsü ve konserve taşıyan kamyonet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da güvenlik önlemi almadan demir taşıyan kamyonet sürücüsü ve konserve taşıyan kamyonet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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