Bursa'da kamyonetinin arkasına koyduğu demirleri güvenlik tedbirlerini almadan taşıyan şoför kameraya yansıdı. Başka bir olayda ise konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı.
Olay, Kestel- İnegöl Yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonetinin arkasına koyduğu demirlere güvenlik önlemi almadan seyreden sürücü, ölüme davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ikazına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli taşımacılığına devam etti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Öte yandan, bir vatandaş ise konserve taşıyan kapağı açık kamyonetin arkasında kilometrelerce yol gitti. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü ve yolcu saniye saniye amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da güvenlik önlemi almadan demir taşıyan kamyonet sürücüsü ve konserve taşıyan kamyonet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesindeki bir oto tamirhanesine yönelik düzenlediği operasyonda, çalıntı araç motoru satışı yapan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla, seri numarası değiştirilmiş motorun bir araca takıldığını belirledi. Olayla ilgili olarak M.Ş. ve A.İ. isimli iki şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halinde olan bir Tesla marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek terk etti. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, tamamen yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerinde taşınabilir ahşap ev bulunan bir tır, üst geçidin altından geçtiği esnada sıkıştı. Sürücü aracı tekrar hareket ettirerek sıkıştığı yerden çıkarttı. Tırın sıkışması nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobil ile tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve içinde bulunan yolcuları vatandaşlar kurtardı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde siparişi teslim etmek için yola çıkan motokurye, hatalı sollama yapan ve alkollü olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motokuryenin cenazesi, ailesine teslim edildikten sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Amasya'da Turan D. tarafından kullanılan bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında yapılan 'Seçim Güvenliği' toplantısında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güvenli bir ortamın sağlanması amaçlandı. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri ve görevli amirler katıldı.
Bayburt Merkeze bağlı Aksaçlı köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedeni, evlerinden 800 metre uzaklıktaki derede bulundu. Ailesi, oğullarını aramaya başladıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri saatlerce süren aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedenini buldu. Cenaze otopsi için Bayburt Devlet Hastanesine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?