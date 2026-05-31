Bursa\'da Tehlikeli Trafik Anları

Bursa'da akan trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin tehlikeli anları, saniye saniye araç içi kamerasına kaydedildi.

Olay, Mudanya Yolu Acemler mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü, trafikte seyir halindeyken araçların arasından tehlikeli şekilde geçiş yaparak makas attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o anları, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin yoğun trafik içinde şeritler arasında hızla geçiş yaptığı ve diğer araçlara yakın mesafeden manevralar yaptığı görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen araç, daha sonra gözden kayboldu. - BURSA