Bursa\'da Tek Teker Turu

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Bursa'da anayola çıkan motosikletli tek teker yaparak ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler mevkii İzmir- Ankara yolu üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücü tek teker yaprak metrelerce ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü kameraya yansırken, sürücünün duyarsız hareketleri diğer sürücülerinde dikkatini çekti. Sürücünün ne kendi ne de başkalarını düşünerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Trafik ekipleri de sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. - BURSA