Bursa'da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi

Bursa'da teknolojiden uzak olan şüpheli şahıs, çaldığı tabletin GPS özelliği sayesinde kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, evden çaldığı tabletin GPS özelliği sayesinde polis tarafından konumda takip edilerek yakalandı.

15.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi

Hırsız tabletin GPS özelliği sayesinde enselendi

BURSA - Bursa'da teknolojiden uzak olan şüpheli şahıs, çaldığı tabletin GPS özelliği sayesinde kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs eve girerek içinde bulunan yaklaşık toplam değeri 100 bin TL olan tablet, robot süpürge gibi tüm teknolojik cihazları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalınan tablette GPS özelliğinin olduğunun ve tabletin açık olmasını fırsat bilen ekipler, şüpheliyi konumda anlık olarak takip ederek kıskıvrak yakaladı. Emniyete getirilen 39 suç kaydın bulunan O.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa\'da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

Bursa, Mahkeme, Güvenlik, Bursa, Ceza, Hırsızlık, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement