Bursa\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Harmancık Orhaneli yolu üzeri Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmancık istikametinden Orhaneli istikametine seyir halinde olan Yasin B. (26) yönetimindeki 16 GJ 541 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Pektaş (26) yönetimindeki 16 HCN 53 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığını incelemede kamyonet sürücüsü Mehmet Pektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA