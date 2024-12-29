Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Birçok resmi kurumda yöneticiler değişti

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Bir haftada ikinci vahşet! Adamı diri diri yaktılar

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti

20 yıllık hayal gerçek oldu! Türkiye\'ye sınıf atlatacak

Icardi\'den Wanda\'ya olay soru: Banyoda ne yaptınız?

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Karanfil Caddesi'nden çıkan Mustafa D. yönetimindeki 16 ARB 494 plakalı otomobil, Esenler Caddesi'nde seyir halinde olan Fırat S. yönetimindeki 26 AFB 128 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AFB 128 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Fırat S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.