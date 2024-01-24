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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uygulamasında 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uygulamasında 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan uygulamada 20 şüpheli gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 2 adet ruhsatsız silah, 25 adet fişek, 549 bandrolsüz sigara, 2 kutu MKE marka fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, bir adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 14 fişek, 12 gram esrar, 3.86 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca iş yerleri ve trafik kontrollerinde de çeşitli ihlaller tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uygulamasında 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:40
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 2 adet ruhsatsız silah, 25 adet fişek, 549 bandrolsüz sigara, 2 kutu 9x19 çapında MKE marka fişek, 8 adet 12'lik av tüfeği fişeği, bir adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 14 fişek, 12 gram esrar, 3.86 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Kestel ve Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katıldığı uygulamada 1956 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada 2 adet ruhsatsız silah, 25 adet fişek, 549 bandrolsüz sigara, 2 kutu 9x19 çapında MKE marka fişek, 8 adet 12'lik av tüfeği fişeği, bir adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 14 fişek, 12 gram esrar, 3.86 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ayrıca umuma açık iş yerleri, park bahçe ve metruk binalarda yapılan uygulamada 725 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Bir işyerinde işyeri sahibi ve sorumlusunun olmadığı ve bir işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Trafik uygulamalarında ise 882 araç kontrol edilirken 237 araç sürücüsüne toplam 152 bin 76 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uygulamasında 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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