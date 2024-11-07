Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kg kokain ve 20 kişi gözaltına alındı.

07.11.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa narkotik polisi 5 ilde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 22 milyon lira değerinde 5 daire, 1 otomobil, yarım kilogram altın ve bir milyon nakit parasına da el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde 5 ayrı operasyona imza attı.

Teknik ve fiziki takibe alınan 20 kişi hakkında sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan baskında 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen menkul ve gayrimenkullerine de el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede sadece sokakta değil, mali konuda yaptığı çalışma Türkiye'ye örnek olurken, Türk Ceza Kanunu'nun 282.maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" iddiasıyla 1 araç, 5 daire, 1 milyon lira nakit para, 500 gram altına el konulduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Narkotik, Gözaltı, 3-sayfa, Sağlık, bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
07:19 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
21:47 Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşması NATO’yu harekete geçirdi Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
14:06 Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı
14:03 Melania Trump’ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi Melania Trump'ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi?
13:51 Sibel Can, Cengizhan Sabuncu’nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
13:47 İstanbul’da özel okulda yangın Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde İstanbul'da özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde
13:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ’’İmralı’’ çıkışı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert ''İmralı'' çıkışı!
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 09:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.