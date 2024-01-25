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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, metamfetamin ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan boraks maddesi ile birlikte ruhsatsız silah ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi. Şahıs hakkında adli tahkikat devam ediyor.

Bursa\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
25.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:18
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Bursa'da uyuşturucu Metamfetamin maddesine Boraks maddesi katarak çoğaltarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir kişi Bursa Narkotik polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen K.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 1 kilo 200 gram Metamfetamin, 17 kilo uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen boraks maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 290 bin lira nakit para ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan K.Y. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan yürütülen adli tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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