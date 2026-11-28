Bursa'da Çevre Otoyol'unda seyir halindeki bir otomobilin bagajına sığmayan uzun profil demirin sürücü camından dışarı çıkarılarak taşınması görenleri şaşırttı.

Olay, merkez Nilifer ilçesi Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini camdan dışarı çıkaran sürücü, bu şekilde otoyolda ilerledi. İlginç ve tehlikeli taşıma yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.