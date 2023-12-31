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Bursa'da Yabancı Uyruklu Şahısların Ev Sahibini Rehin Alması - Son Dakika
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Bursa'da Yabancı Uyruklu Şahısların Ev Sahibini Rehin Alması

Bursa'da yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları eve kurye gibi gelip, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak saatlerce rehin aldı. Yaklaşık 20 bin dolar ve 15 bin lirayı çalan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, kurye gibi siteye girme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa\'da Yabancı Uyruklu Şahısların Ev Sahibini Rehin Alması
31.12.2023 - 12:30,  Güncelleme: 12:30
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Bursa'da yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları eve kurye gibi gelip, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak saatlerce rehin aldı. Yaklaşık 20 bin dolar ve 15 bin lirayı çalan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, kurye gibi siteye girme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Saeed Sami Noori Saeed'in (60) evine daha önceden internet arızasını gidermek için gelen yabancı uyruklu 2 kişi, evde keşif yaptı. Aynı zanlılar, birkaç gün sonra tekrar aynı eve kurye gibi geldi. Ev sahibinin kapıyı açmasıyla birlikte, yemek siparişine geldiklerini belirten 2 kişi, ev sahibinin 'Ben yemek söylemedim' diyerek kapıyı kapatmasına fırsat vermeden ayağını kapıya koyarak içeri girdi. Wajd N. (21) ve Yemin H. (24), ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak odaları didik didik aramaya başladı. Ev sahibinin ceketinde bulunan 20 bin doları, 15 bin lirayı, ev sahibinin cep telefonunu ve banka kartlarını çalan 2 kişi, kayıplara karıştı.

Evde elleri ve ayakları bağlı şekilde kalan ev sahibi, hırsızların gittiğini anladıktan sonra kendi imkanlarıyla iplerden kurtuldu. Saeed Sami Noori Saeed, karakola giderek durumunu anlattı. Durum üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay gününe ait çok sayıda kamerayı saniye saniye taradı. Siteye kurye gibi gelen şüpheliler, kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 1 telefon, 5 bin dolar, 700 lira ve 2 adet flash bellek çıktı.

Wajd N., polis ekiplerine ev sahibine ait olan telefonu ve banka kartlarını attığını söyledi. Yakalanan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Çarşı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Hırsızlar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin siteye kurye gibi girip, asansörle daireye çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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