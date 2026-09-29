Bursa\'da yola çıkan yavru kedi, sürücünün uğraşıyla aracın tekerleğinden kurtarıldı

Bursa'da bir anda ana artere çıkan yavru kedi, sürücülerin yavaşlaması üzerine korkarak bir aracın tekerine girdi. Bunun üzerine aracı hareket ettirmeyen otomobil sürücüsü, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi çıkardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedi yola çıktı. Durumu fark eden sürücüler trafik akımını keserek yavaşladı. Bunun üzerine yavru kedi, bir aracın tekerlek bölümüne girdi. Aracını hareket ettiremeyen sürücü, kediyi çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan kedi, yetkililere teslim edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı.