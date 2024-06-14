Bursa'da Yolcular Şoförlere İsyan Etti: Klima Açılmıyor!

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Bursa'da havaların mevsim normallerinin artması ile toplu ulaşım kullanan vatandaşlar, otobüs şoförlerine isyan etti. Şoförün klima açmamasından dolayı bunalan yolcular sözlü tartışma yaşarken, şoförler ise aracın klima açınca hararet yapmasından yakındı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 40'ı geçtiği Bursa'da, halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasıyla ilgili yolcularla, şoför arasında tartışma çıktı. Sıcak havanın etkisiyle bunalan vatandaşlar şoförlere isyan ederken, sürücüler ise aracın hararet yapmasını engellemek için belirli aralıklarla açtığını savunuyor.

Öte yandan trafikte sıcaklardan bunalan çocuklar, çareyi su tabancalarıyla buluyor. Işıklarda duran otomobillere su sıkan çocuklar hem eğleniyor, hem serinliyor. - BURSA