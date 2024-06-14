Bursa'da Yolcular Şoförlere İsyan Etti: Klima Açılmıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Yolcular Şoförlere İsyan Etti: Klima Açılmıyor!

Bursa'da havaların mevsim normallerinin artmasıyla birlikte toplu ulaşım kullanan vatandaşlar, otobüs şoförlerine klima açmamaları nedeniyle isyan etti. Sıcak havanın etkisiyle bunalan yolcular, şoförlerle sözlü tartışmalara girdi. Şoförler ise aracın klima açıldığında hararet yapmasından şikayetçi oldu. Ayrıca trafikte sıcaktan bunalan çocuklar, su tabancalarıyla otomobillere su sıkarak serinlemeye çalışıyor.

14.06.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da havaların mevsim normallerinin artması ile toplu ulaşım kullanan vatandaşlar, otobüs şoförlerine isyan etti. Şoförün klima açmamasından dolayı bunalan yolcular sözlü tartışma yaşarken, şoförler ise aracın klima açınca hararet yapmasından yakındı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 40'ı geçtiği Bursa'da, halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasıyla ilgili yolcularla, şoför arasında tartışma çıktı. Sıcak havanın etkisiyle bunalan vatandaşlar şoförlere isyan ederken, sürücüler ise aracın hararet yapmasını engellemek için belirli aralıklarla açtığını savunuyor.

Öte yandan trafikte sıcaklardan bunalan çocuklar, çareyi su tabancalarıyla buluyor. Işıklarda duran otomobillere su sıkan çocuklar hem eğleniyor, hem serinliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Ulaşım, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yolcular Şoförlere İsyan Etti: Klima Açılmıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Yolcular Şoförlere İsyan Etti: Klima Açılmıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement