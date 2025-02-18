Bursa\'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Bursa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir kamyon ile üç otomobil zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerden biri, kamyonun altına girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonun altına giren 16 BFZ 159 plakalı otomobilde bulunan yolcu Erol Erden'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 16 BFZ 159 plakalı otomobil sürücüsü Cenk D., 16 NOM 98 plakalı otomobilde bulunan Dilara ve Fidan Ş. ile 16 BHK 349 plakalı otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cenk D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü 1.97 promil alkollü çıktı

Öte yandan, kaza anının cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Cenk D.'nin otomobiliyle makas atarak girdiği alt geçitte yağış sebebiyle kaygan yolda önce 16 NOM 98 plakalı otomobile yandan çarptığı, ardından savrularak kamyonetin altına girdiği görüldü. Hastanede tedavisi devam eden Cenk D.'nin 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. - BURSA