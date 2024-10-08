Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hızla Gelişiyor

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13 Ekim "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" etkinlikleri çerçevesinde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında çevrimiçi video konferans sistemiyle (VKS) 81 ilde eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi. AFAD Başkanı Okay Memiş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın 81 il valisine hitaplarının ardından toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında il düzeyinde devam edildi.

Türkiye'de afet risklerine yönelik faaliyetler çalışmalar hızla artarken, 2022-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Afet Risklerini Azaltma Planı (TARAP) ulusal ölçekte hazırlandı. 11 farklı afet türünde 17 amaç, 66 hedef ve 227 eylem yer aldığı TARAP'ın yerel düzeydeki karşılığı olan Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarına ise 2021 yılında başlandı. Bursa Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde kurum ve kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler, STK'lar ve akademik odalarla iş birliği yapılarak hazırlanan Bursa İl Afet Risk Azaltma Planında, deprem, sel/taşkın, kütle hareketleri, endüstriyel kazalar ile meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike türlerinin etkilerini en aza indirmek amacıyla 6 amaç, 24 hedef ve 125 eylem belirlendi.

Kentsel dirençlilik temelinde hazırlanan Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde kabul edilen 125 eylemden 44 tanesi deprem afetinin muhtemel tesirlerini en aza indirmeye yönelik olarak belirlendi. Plan içerisinde özellikle ilçe belediyelerinin sorumluluğunda bulunan "İmar Planlarının Revize Edilmesine" yönelik 20 eylem yer alırken "Kentsel Dönüşüm ve Rezerv Alanlara" yönelik 16 eylem kararlaştırıldı. Ayrıca depremin tetikleyici unsur olabileceği ikincil afetlerden olan kütle hareketlerine yönelik 13 eylem de plan içerisinde yer aldı. Bursa'da acil olarak yapılması gerektiği düşünülen çalışmalar ise öncelikli eylem olarak kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Bursa İRAP' ta yer alan 125 eylemden 9 tanesi öncelikli eylem olarak belirlendi. Plandaki eylemlerin yüzde 36'sı gerçekleştirilirken öncelikli olan 9 eylemin ilerleme oranı yüzde 53 oldu. - BURSA