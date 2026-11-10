Bursa İnegöl'de ahşap bina kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de ahşap bina kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldü

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Bursa İnegöl\'de ahşap bina kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldü
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Bursa İnegöl\'de ahşap bina kullanılamaz hale geldi, yangın söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında bina kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeİnegölGüncelBursaSon Dakika

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