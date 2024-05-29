Bursa İnegöl'de Cami Şadırvanının Çatısından Düşen İmam Yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de Cami Şadırvanının Çatısından Düşen İmam Yaralandı

Bursa İnegöl\'de Cami Şadırvanının Çatısından Düşen İmam Yaralandı

Bursa İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda cami şadırvanının çatısından düşen imam yaralandı. İmam, şadırvanın çatısına çıkarak yıkım işlemi yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralı imam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.05.2024 16:05
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Bursa İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda cami şadırvanının çatısından düşen imam yaralandı.

Olay 12.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi camii bahçesinde meydana geldi. Cami imamı Ahmet B.(40) şadırvanın çatısına çıkarak yıkım işlemi yapmaya başladı. Dengesini kaybeden imam, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İnegöl'de Cami Şadırvanının Çatısından Düşen İmam Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de Cami Şadırvanının Çatısından Düşen İmam Yaralandı - Son Dakika
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