Bursa itfaiyesi Antalya Kumluca\'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor

Bursa'dan Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına destek amacıyla sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, görev yaptıkları bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Aksu mevkiine sevk edilip edilmeyeceğinin ise yarın Yangın Koordinasyon Merkezi tarafından yapılacak değerlendirme ve verilecek talimat doğrultusunda netleşeceği öğrenildi.