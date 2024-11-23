Bursa İzmir Otoyolu\'nda Ters Yönde Tehlike

3.Sayfa

Bursa İzmir Otobanı'nda faciadan dönüldü. En sol şeritte ters yönden yaklaşık 150 kilometre hızla gelen bir otomobil sürücüsü faciaya yol açıyordu. O anlar kameraya yansırken, şaşkınlık yaşayan sürücüler klakson çalarak çılgın sürücüyü uyardı. Sürücünün oraya nasıl girdiği ise merak konusu oldu. .

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir sürücü yaklaşık 150 kilometre hızla sol şeritten ilerlerken ters yönden gelen otomobili son anda fark etti. Dikkati sayesinde kendini orta şeride atıp manevra yapan sürücü ölümü kıl payı atlatırken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Olay sonrası şok eden görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. - BURSA