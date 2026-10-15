Bursa İznik\'te Çakırca Deresi taştı, onlarca ev ve sebze meyve hali su altında kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde derenin taşması sonucu binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı, bir mahalleyi ve sebze meyve halini su bastı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun yağış sonucu Çakırca Deresi taştı. Taşkın sebebiyle zeytin ve kivi üretimiyle meşhur Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev sular altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, Afad ve jandarma ekibinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

Mahalledeki sebze meyve hali de sel sularından ciddi anlamda etkilendi. İtfaiye ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşların yanısıra ölüm tehlikesi geçiren hayvanları da kurtardılar.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Buski Genel Müdürlüğü İznik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kepçe, 1 araç, 1 vidanjör ve 10 personel ile uygun noktalardan su tahliyesi amacıyla kanallar açıldığını, su seviyesinin düşmesinin beklendiğini açıkladılar.