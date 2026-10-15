Bursa İznik'te Çakırca Deresi taştı, onlarca ev ve sebze meyve hali su altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa İznik'te Çakırca Deresi taştı, onlarca ev ve sebze meyve hali su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İznik\'te Çakırca Deresi taştı, onlarca ev ve sebze meyve hali su altında kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun yağış sonucu Çakırca Deresi taştı. Taşkında Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev sular altında kalırken binlerce dönüm ekili alan ve sebze meyve hali de zarar gördü; ekipler mahsur kalanları ve hayvanları kurtardı.

Bursa'nın İznik ilçesinde derenin taşması sonucu binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı, bir mahalleyi ve sebze meyve halini su bastı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun yağış sonucu Çakırca Deresi taştı. Taşkın sebebiyle zeytin ve kivi üretimiyle meşhur Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev sular altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, Afad ve jandarma ekibinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

Mahalledeki sebze meyve hali de sel sularından ciddi anlamda etkilendi. İtfaiye ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşların yanısıra ölüm tehlikesi geçiren hayvanları da kurtardılar.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Buski Genel Müdürlüğü İznik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kepçe, 1 araç, 1 vidanjör ve 10 personel ile uygun noktalardan su tahliyesi amacıyla kanallar açıldığını, su seviyesinin düşmesinin beklendiğini açıkladılar.

Kaynak: İHA
Doğal Afetler3. SayfaGüncelİznikBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
11:10
Manşetler olay Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:31:23. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa İznik'te Çakırca Deresi taştı, onlarca ev ve sebze meyve hali su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei