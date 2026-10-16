Bursa İznik'te radar denetimlerini WhatsApp'tan haber veren 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bursa İznik'te radar denetimlerini WhatsApp'tan haber veren 8 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İznik\'te radar denetimlerini WhatsApp\'tan haber veren 8 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İznik'te polis ve jandarmanın yol kontrolü, radar ve trafik denetimlerini WhatsApp'tan haber verdikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da yol kontrolü, radar ve trafik denetimlerini vatandaşlara haber vermek için WhatsApp grubu kuran 8 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İznik ilçesinde bazı şahısların WhatsApp üzerinden oluşturdukları "İznik" isimli grupta polis ve jandarmanın trafik kontrollerinden kaçmak için İznik-Yenişehir güzergahında gerçekleştirilen yol kontrolleri, radar uygulamaları ve kolluk denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu WhatsApp grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıYenişehirGüvenlik3. SayfaGüncelTrafikPolisİznikBursaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:21
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 19:09:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa İznik'te radar denetimlerini WhatsApp'tan haber veren 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei