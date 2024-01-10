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Bursa Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir bağ evinde 4 medeniyete ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyon sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

10.01.2024 - 02:29,
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Bursa jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmanın operasyon yaptığı bağ evinden 4 medeniyete ait tarihi eser çıktı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından bir bağ evine yapılan operasyonda 4 medeniyete ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Jandarma İstihbarat ekipleri İznik'e bağlı Çamoluk Mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişiyi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu ikamet ettikleri bağ evine operasyon yaparak gözaltına aldı.

Bağ evine Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 400'e yakın tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İznik Jandarma Karakoluna götürüldü. Şahısların ifadelerinin ardından adliyeye sevkedilecekleri bildirildi.

Bursa Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika


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