Bursa Keles'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa Keles'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa Keles\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın dağ ilçesi Keles'teki orman yangını, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile müdahale edildi.

29.07.2024 17:41
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Bursa'nın dağ ilçesi Keles ormanlarındaki yangın, kontrol altına alındı.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Keles'in Kozbudaklar Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale etti. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile yapılan müdahale sonucu, alevler kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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