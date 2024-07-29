Bursa Keles\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın dağ ilçesi Keles ormanlarındaki yangın, kontrol altına alındı.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Keles'in Kozbudaklar Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale etti. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile yapılan müdahale sonucu, alevler kontrol altına alındı. - BURSA