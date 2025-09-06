Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı - Son Dakika
Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

Bursa\'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı
06.09.2025 13:30  Güncelleme: 13:40
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar sular altında kaldı. Sular vatandaşların dizlerine kadar çıkarken birçok evi su bastı. Belediye ekvipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma başlattı.

Bursa'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü.

Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

EVLERİ SU BASTI

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma yürütürken, yağışın etkili olduğu anlar kameraya yansıdı. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.

Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

"ASFALTI DÜŞÜK YAPTILAR, SU GİTMİYOR"

Öte yandan sokağı sular altında kalan bir vatandaş, "Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı" diye konuştu.

Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Bodrum, Kestel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı - Son Dakika
