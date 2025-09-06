Bursa\'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

Bursa'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü.

EVLERİ SU BASTI

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma yürütürken, yağışın etkili olduğu anlar kameraya yansıdı. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.

"ASFALTI DÜŞÜK YAPTILAR, SU GİTMİYOR"

Öte yandan sokağı sular altında kalan bir vatandaş, "Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı" diye konuştu.