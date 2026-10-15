Bursa Mudanya\'da apartmanları su bastı, 90 yaşındaki vatandaşa ekipler yardım etti

Bursa'da tıkanan su giderleri nedeniyle apartmanların giriş katlarını su bastı. Evinde yalnız yaşayan 90 yaşlarındaki vatandaş için ekipler seferber oldu.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi 2. Yeni Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından su giderlerinin tıkanmasıyla sokakta biriken yağmur suları, çevredeki apartmanların giriş katlarındaki dairelere doldu. Bazı evlerde su baskını yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su basan dairelerde tahliye çalışması başlattı. Bir daireye giren ekipler, evde yaşayan yaklaşık 90 yaşındaki yaşlı adamın yürümekte güçlük çektiğini ve yanında kendisine yardımcı olabilecek bir yakınının bulunmadığını belirledi.

Yaşlı adamın mağduriyetinin giderilmesi ve evde biriken suyun temizlenmesi amacıyla Mudanya Belediyesinden destek istendi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, dairedeki suyun dışarı çıkarılması için çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürerken, su baskınından etkilenen dairelerdeki müdahalenin devam ettiği öğrenildi.