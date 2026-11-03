Bursa Mudanya\'da Halk Eğitim Merkezi\'nde düşen sıva 2 kadını hafif yaraladı

Bursa Mudanya'da Halk Eğitim Merkezi'nde düşen sıva 2 kadını hafif yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında tavan sıvası döküldü, düşen parçaların isabet ettiği 2 kadın hafif yaralandı. İlk müdahalesi yapılan kadınlar ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde tavan sıvasının dökülmesi sonucu 2 kadın hafif yaralandı.
Olay, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandan sıva parçaları düştü. O sırada binada bulunan 2 kadın, düşen parçaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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